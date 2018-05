Belinda es internada de urgencia por problemas de riñón

Recupérate pronto amiga, en Málaga te esperan para disfrutar de tu talento. ¡Te queremos mucho! Gracias a todas las personas que se dieron cita hoy en una de las ciudades más bonitas y cálidas del planeta.. #Málaga @BelindaPop #JuanMagan #PrimaveraPop PD: No es mi intención alarmar a nadie pero sí enviarle mis mejores deseos así como dar a conocer su amor y ganas por estar hoy en Málaga. Enseguida os habla para que veáis que fue un susto que a veces te da la salud.. Abrazos a todos y todas sus fans ♥️

