Khloé Kardashian asiste al primer juego de Tristan Thompson después del escandalo y de dar a luz

Parece que todo ha quedado en el pasado, o por lo menos es lo que Khloé Kardashian quiere dejar claro, pues finalmente ha hecho su primera aparición pública apoyando al padre de su hija, Tristan Thompson, precisamente la noche de este sábado 05 de mayo, cuando la estrella de la NBA formó parte del encuentro Cavaliers – Raptors, donde los primeros superaros a los segundos con un puntaje muy cerrado de 105 a 103.

Khloe Kardashian supported Tristan Thompson at Cavaliers game as they are 'back together' after cheating https://t.co/K6IfXW0YH8

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 6, 2018