Galilea Montijo critica a integrante de CNCO y las fans arremeten en su contra

Hace unos días la conductora Galilea Montijo confesó durante la transmisión del programa matutino Hoy que el integrante de la banda CNCO, Joel Pimentel no había actuado de la manera más amable durante un Teletón cuando ella le hizo una pregunta y él contestó de mala gana.

A esto Galilea comentó:

La reportera María Luis Valdés Doria quien también tuvo la oportunidad de entrevistarlos coincidió con Galilea y añadió:

Tras estas declaraciones las fanáticas de la agrupación enfurecieron pues no creían en las acusaciones que se hicieron en contra del famoso e incluso exigían una disculpa por parte de Galilea a quien atacaron por medio de redes sociales.

Por su parte Joel subió un video hablando de la situación a través de su Instagram, mas no apaciguó la situación:

“La señora que nos entrevistó dijo que yo no había sido lindo, que yo no fui amable. No sé porqué dijo eso, yo creo que me mal entendió. ¿Qué puedo hacer? Perdón”