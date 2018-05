Tina Fey rompe en llanto en entrevista con la leyenda de la televisión David Letterman

De seguro recuerdas a Tina Fey por sus grandiosas interpretaciones en el programa de skects en vivo "Saturday Night live" o tal vez por films como "Mean Girls" donde no solo actúa sino que además produce. Ha sido precisamente ese film el que la ha llenado de satisfacción recientemente, pues su adaptación para Broadway ha arrasado con las nominaciones para los Premios Tony que celebran lo mejor de las puestas en escena del Teatro en Estados Unidos.

Mientras todo estos sucede, la actriz, escritora y comediante ha sido revelada como la próxima invitada a "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman" una serie limitada de entrevistas hechas por la leyenda de la televisión David Letterman, el episodio se estrenó el viernes 04 de mayo por Netflix y contiene momentos muy conmovedores para la actriz que por lo general nos hace reír más no llorar, hasta ahora.

Durante la conversación, Tina se quebró a llorar mientras discutía la importancia de que sus padres la vieran recibir el prestigioso Premio Mark Twain por su interpretación de Sarah Palin, premio que reconoce a los máximos exponentes del humor y que sin duda la actriz atesora como el mejor momento de su carrera, pues además pudo compartirlo con ellos. Además habla de su paso por Saturday Night Live, y el musical Mean Girls que produce con mucho éxito.