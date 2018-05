Kim Kardashian se viste como Cher para asistir a uno de sus conciertos

Kim Kardashian sigue celebrando su aniversario 20 con sus compañeras de la Clase de 1998 de la Marymount High School, donde asisitó. Es por eso que ha tomado la celebración a otro nivel y ha decidido viajar con sus amigas al concierto de Cher en Las Vegas el viernes 04 de mayo. Por tal motivo la estrella de la los reality shows ha decidido honrar al icono de la música asistiendo con un look en homenaje a una de las eras más emblemáticas de Cher. Los dos looks seleccionados fueron compartidos antes del concierto.

Acto seguido, Kim compartió historias vía Instagram donde compartía su experiencia desde su asiento en el conciero así como los looks completos una vez ejecutados durante su viaje. No hubo señales de Kanye durante el concierto o en Las Vegas. El portal TMZ reportó que Kim y Kanye volaron a Wyoming a principios de esta semana para poder darle los últimos toques al álbum que Kanye prepara para sorprender al público.

Kim Kardashian was slaying her @Cher look 😍🤩 last night at #ClassicCher pic.twitter.com/kFHIHVzeSa

Al finalizar el concierto la propia Kim tomó su cuenta Twitter para agradecer y alabar a Cher por ser una persona increíble y con mucho talento. Los looks de Kim fueron elogiados en redes sociales por sus seguidores.

I can’t take it @cher is seriously the most amazing beautiful person ever!!!

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 5, 2018