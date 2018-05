J Balvin estrena el vídeo de "Familiar" su colaboración un ex One Direction

Ya ha sido estrenado el vídeo del sencillo "Familiar" la más reciente colaboración de J Balvin con otro icono juvenil del momento. Se trata de Liam Payne, el ex miembro de One Direction que sigue causando sensación ahora con su carrera en solitario.

Liam además interpretó el tema completamente en vivo durante su participación en "Los 40 Primavera" un convierto de la cadena musical española "Los 40 Principales" ante miles de fanáticos completamente en vivo.

Gracias 🇪🇸 tonight was amazing! Got to perform #Familiar for the first time #Los40PrimaveraPOP pic.twitter.com/zed9xFqE7P

Las diferentes plataformas ya aseguran que el tema se convertirá en el himno del verano. Tanto Vevo como Spotify ya están promocionando el sencillo que se mantiene en el Top 20 de al menos 20 países y sigue subiendo como espuma.

We'd like to nominate @LiamPayne & @JBALVIN's "Familiar" for Song of the Summer… Do you agree? https://t.co/GifjYiOm4x pic.twitter.com/dMgpt3wWOA

— Vevo (@Vevo) May 4, 2018