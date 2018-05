Este cantante asegura que no le gusta practicarle sexo oral a su esposa y enciende polémica

DJ Khaled ha gozado de fama internacional en la última década gracias a los discos y temas que produce y en los que además participa como talento musical. Colaboraciones con Rihanna o Justin Bieber lo han ubicado como el favorito de toda una generación, sin embargo, una entrevista de 2014 que se ha filtrado recientemente ha dejado mucho que desear, pues ha ventilado su postura en cuanto si practicarle o no sexo oral a su esposa.

DJ Khaled says he doesn’t go down on his wife: “The woman should praise the man.” (Via @breakfastclubam) pic.twitter.com/7MFoqZ39Ov — Pop Crave (@PopCraveNet) May 4, 2018

Sucedió en el programa radial "The Breakfast Club" de la emisora Power 105.1 de Nueva York, donde DJ Khaled sorprendió estas declaraciones controvertidas sobre cómo se relaciona sexualmente. En uno de los fragmentos que ganó repercusión este viernes en redes sociales, el artista ventiló de manera muy explicita, que no practica sexo oral a su esposa Nicole Tuck. Sus comentarios han generado indignación en los sectores feministas, esto es lo que dijo:

"Una mujer debe complacer al hombre, es el rey de la casa, si quieres complacer a la mujer, ella debería complacerte primero. Un hombre complace a su reina, preguntándole: ¿Cómo le fue en la cena? o tal vez felicitándola por cómo decoró su casa o el buen gusto que pueda tener por la ropa que viste. Yo estoy cuidando a su familia, estoy cuidando a mi familia, estoy haciendo mi parte. "

Ante esta declaración confusa, el locutor preguntó directamente si entonces no le practicaba sexo oral a su esposa, y esto fue lo que le comentó:

"Nahhh. ¡Nunca! Yo no lo hago. Son reglas diferentes para los hombres. Ustedes tienen que entender, nosotros somos reyes. Hay algunas cosas que ustedes pueden no querer hacer, pero necesitas que se hagan. Simplemente no puedo hacer lo que ustedes quieren que haga. Yo simplemente no puedo".

Todo esto generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, entre famosos y público en general, como en el caso de la actriz Evan Rachel Would, que ha compartido abiertamente su relación con otras mujeres, le recomendó al cantante que lo hiciera y que tomara consejos de alguien que le encanta complacer a las mujeres:

You’re seriously missing out man. Take it from someone who has pride and thoroughly enjoys pleasuring women. 😋

You should grow up. https://t.co/hllmvQ8mSS — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) May 4, 2018

El comediante Billy Eichner envío plegarias y oraciones para la vagina de la esposa de DJ Khaled:

Sending thoughts and prayers to DJ Khaled's wife's vagina. — billy eichner (@billyeichner) May 4, 2018

Wow I thought DJ Khaled ate everything. Apparently not — @BrittanyFurlan (@BrittanyFurlan) May 5, 2018

I bet if you let him yell "DJ KHALED!" into your pussy he might change his mind — Andy Richter (@AndyRichter) May 5, 2018

Roseanne: No anal! DJ Khaled: No oral! The president: while my millionth wife has a kid, I want to pay for sex that I have while thinking of my daughter and watching ladies pee pee. — amber ruffin (@ambermruffin) May 5, 2018