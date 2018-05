Así se enteró Danielle Arciniegas que estaba embarazada

Danielle Arciniegas, reconocida por su participación en la serie de Nickelodeon "Yo soy Franky", y David Escobar, cantante de Piso 21, realizaron una baby shower para conocer el sexo de su bebé. Sin embargo, no se conocía cómo fue que los futuros papás se dieron cuenta que estaban esperando un bebé; hasta este momento que durante una entrevista con el programa 'Lo sé todo' Danielle confesó todo.

"Yo fui acompañar a mi amor, 'Dim', a un concierto ese día me tome una copa de vino con el mánager y al otro día me levante vomitando mucho", la actriz explica que no entendía en ese momento por qué estaba vomitando tanto y que fue el cantante quién llamó al doctor para que la revisara.

"Son dos opciones. Una es que tienes una gastroenteritis o dos, que estás en embarazo", le dijo el doctor después de que la terminará de examinar.

Daniella relata que pidió una prueba de embarazó muy rutinaria.

"Cuando me di cuenta que salió positiva, llamé a la farmacia y pedí tres más"

Desde ese momento la famosa pareja ha estado divulgando su amor en redes sociales. Uno de los datos curiosos que arrojó la entrevista es que los primeros tres meses de la futura mamá fueron muy duros porque se intoxicó con una torta de queso, y que el de los antojos en la relación es el cantante porque a media noche se levanta a comer lo que este en la nevera.

Recordemos que…

Hace poco, en medio de globos, torta y muchos colores Danielle y Dim supieron que iban a tener una hermosa niña, noticia que los tiene muy felices y más juntos que nunca. Además de esto, en una de las historias de Danielle se evidencia el momento en que el joven le propone matrimonio.

Desde ese momento la pareja nos ha sorprendido con su mejor faceta de enamorados, en las redes sociales. Así lo han hecho saber con sus recientes publicaciones en Instagram, donde se han dejado ver “practicando” con coches y bebés prestados, las que serían sus salidas con el pequeño que esperan.

Al mes de compartir con sus seguidores la primer ecografía de su bebé, los padres primerizos, mostraron en sus redes sociales una fotografía sobre el 'Baby Shower' de la bebé. Con decoración rosa acompañado de detalles dorados, Dim, escribió: "Gracias por un día más lleno de amor por nuestra princesa que viene a llenarnos de felicidad".

Te mostramos en video: