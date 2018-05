¿Quién es el verdadero padre de la hija de Kylie Jenner?

Desde que comenzaron los rumores y especulaciones sobre el embarazo de Kylie Jenner, fueron muchos los comentarios sobre quien sería el padre de la criatura.

En primer lugar, se dijo que el rapero Tyga, ex pareja de la socialité podría ser el padre de su hija, incluso algunos medios hablaron sobre la supuesta prueba de paternidad que había exigido el músico.

La polémica se acrecentó cuando el interprete publico un video en sus redes donde decía ser el padre de la bebé, sin embargo pocos minutos después lo borró.

Comparaciones odiosas

Pero este no es el último rumor al que se han tenido que enfrentar la joven empresaria y su pareja Travis Scott, en los últimos días medios han comentado el parecido de Stormi con el guardaespaldas de su mamá.

Hace pocos días, Kylie posteó una foto con la niña de tres meses y de inmediato los comentarios inundaron sus redes.

Los fans han notado en la evolución física de la bebé un rasgo muy particular, sus ojos rasgados, por lo que de inmediato señalaron el parecido de la bebé con Tim Chung, el guardaespaldas de Kylie.

why does Stormi Jenner look like Kylie’s bodyguard? 🤔 pic.twitter.com/9Be005qfhM — K$ (@OfficialKito) May 2, 2018

Am I tripping or does Kylie Jenner baby look like her body guard 😭🤔 pic.twitter.com/8YsiZoFNUL — 🧜🏾‍♀️ (@x_xciaraa) May 3, 2018

Have you noticed that Kylie Jenner's baby looks a lot like her bodyguard?🤣 pic.twitter.com/PmFqAkM2CK — 📲 (@BrattAlertt) May 2, 2018

En días pasados, la estrella de Keeping up with the Kardashians publicó una foto donde se le ve con Chung, esta imagen ha servido para dar pie a las comparaciones.

Mientras los rumores siguen creciendo y apenas a sus tres meses de vida, a la pequeña Stormi se le han adjudicado tres padres distintos.

Muy a pesar de todas las especulaciones, la familia integrada por Kylie Jenner, Scott Travis y la pequeña Stormi parece estar muy unida.

Recientemente compartieron imágenes de su viaje de vacaciones a las paradisíacas islas de Turcos y Caicos.