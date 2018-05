La increíble transformación de la actriz Lorena Meritano después de superar el cáncer

#felizdíadeltrabajador para todos! Que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, pasión, respeto y amparados en leyes de dignidad, igualdad y equidad. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para vivir nuestra vida. Que nunca nos falta el trabajo que nos dignifica. @lorenameritanooficial

A post shared by Lorena Meritano Oficial (@lorenameritanooficial) on May 1, 2018 at 5:24am PDT