¿Cómo hacer tortillas de huevo con atún?

Parece imposible hacer tortillas de huevo con atún o una receta que tal vez jamás nos imaginamos. Pero son pocos los ingredientes que se requieren para realizar de tu desayuno todo un manjar. Con esta sencilla recta tendrás las mejores platillos para impresionar a cualquiera.

No te quitará más que unos minutos y no importa que no seas experto en la cocina lo puedes lograr sin problema alguno. ¡Atrévete a desayunar en grande!

INGREDIENTES:

1 lata de atún

4 huevos

Chile verde al gusto (finamente picado)

2 cucharadas de cebolla (finamente picada)

1 jitomate (finamente picado)

4 cucharadas de aceite

Sal y pimienta al gusto

PROCEDIMIENTO:

Se pone una cacerola al fuego con aceite, se fríe la cebolla, chile verde y jitomate, se agrega el atún desmenuzado, se rectifica de sal y se deja que se seque a fuego lento.

Se revuelven los huevos en un recipiente con sal y se vacían al sartén en aceite caliente. Cuando ya está rociado de un lado, se voltea del otro, se coloca en la orilla el atún preparado y se enrolla.

Se sirve con una ensalada de lechuga y aguacate. ¡Prueba esta fácil receta de tortillas de huevo con atún!

Te recomendamos en video: