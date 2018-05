Protagonista de "Supergirl" comparte escenas en la serie con su novio de la vida real

Este miércoles 02 de mayo fueron vistos en Vancouver, Canadá, la superpareja del momento, la actriz Melissa Benoist protagonista de la nueva apuesta feminista de superhéroes "Supergirl" y su novio Chris Wood, mientras grababan escenas donde era evidente que se están divirtiendo mucho juntos. Todo apunta que las grabaciones forman parte de la tercera temporada de la serie. Ambos estaban acompañados en el set por Erica Durance, Amy Jackson y Chyler Leigh que también vestían atuendos de superhéroes.

