Michelle Obama conduce Competencia de canto en Universidades y convoca a las jóvenes más influyentes del momento

Puede que Michelle Obama ya no sea la primera dama de Estados Unidos, pero todavía está comprometida con muchas causas que inició en su jornada como la esposa del primera mandatario, es por eso que aun sigue dandole continuidad a su rol como animadora en jefe de los sueños de estudiantes universitarios que ven en el canto su gran pasión y motivo. El miércoles 02 de mayo fue de nuevo la encargada de conducir además el "Día de la firma Universitaria" un evento anual a nivel nacional que incluirá más de dos mil mitines en todo el país.

Este año fue Filadelfia, especificamente en la Temple University donde la primera dama logró convocar a las jovenes más influyentes del momento como en el caso de Camila Cabello.

También dijeron presentes personalidad que son profesionales en el canto para apoyar y dar orientación a los estudiantes, fueron vistas juntas las cantantes Ciara, Kelly Rowland y Janelle Monae.

También fueron vistas las actrices y modelos Karlie Kloss, Zendaya, Bailee Madison y Keke Palmer.

