Ya creció el hijo del "Cazador de Cocodrillos" y así se ve ahora

Robert Irwin es el nombre del hijo menor del eterno "Cazador de Cocodrillos" Steve Irwin que se hizo famoso con su programa de Animal Planet y que lamentablemente falleció en 2006. Robert ahora sigue los pasos de su padre y en repetidas oportunidades ha viistado a Jimmy Fallon en su Late Night Show esta vez con animales asombrosos.La noche del miércoles 2 de mayo, vimos al ahora adolescente, con algunos animales adorables, incluyendo una manada de cabras pigmeas africanas así como una Kookaburra que hace ruidos como Cardi B, según Jimmy Fallon:

Robert nació en Australia en 2003, solo tenía tres años cuando su papá murió. Desde entonces ha desarrollado su propia canal de televisión local denominado Zoo TV, allí participa en el show "Robert's Real Life Adventures". También es el co animador del show del canal Discovery Kids Channel TV titulado "Wild But True" además ha sido el co-creador del libro "Robert Irwin: Dinosaur Hunter". Su carrera empezó en 2009 específicamente en el espacio "Free Willy: Escape from Pirate's Cove" y en 2012 participó por primera vez con su madre y hermana en el show en memoria a su padre "Steve Irwin's Wildlife Warriors" ganado una nominación a un Logie Award como Mejor nuevo talento.