¡A suspirar! Dos de los hermanos Hemsworth desfilaron en la misma alfombra roja

Si eres de ese sector de mujeres que se derrite con cualquier miembro de la familia Hemsworth de seguro disfrutarás al saber que tanto Liam como Luke Hemsworth asistieron a una alfombra roja juntos robándose las miradas no solo de fanáticas, sino de todos los medios que esperaban captar el momento familiar. Ambos fueron invitados a la premiere del film "Teton Gravity Research’s Andy Iron’s Kissed By God" que se realizó en el Regency Village Theatre el miércoles 02 de mayo desde Westwood, una localidad de California, Estados Unidos.

Liam & Luke Hemsworth Hit the Red Carpet at 'Andy Iron's Kissed By God' Premiere! https://t.co/QqvjiATf1v via @JustJared

— La Casa Dei Sogni (@LaCasaDeiSogni6) May 3, 2018