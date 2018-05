Hermano de Meghan Markle envía incendiara carta al príncipe Harry pidiéndole que detenga la boda

La actriz y futura esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, ha sido noticia desde que se anunció su compromiso con el hijo menor de la princesa Diana, pero esta vez un escándalo familiar la rodea.

Su hermano por parte de padre, Thomas Markle Jr., quien fue detenido hace meses por violencia doméstica, envió una incendiaria carta al príncipe Harry justo 16 días antes de la boda real más esperada del año.

En la carta, que fue publicada por la revista InTouch, Thomas advierte al príncipe Harry que la protagonista de la serie “Suits” no es la mujer indicada para él.

“Querido Príncipe Harry, Todavía no es demasiado tarde, Meghan Markle obviamente no es la mujer adecuada para ti. A medida que pasa más tiempo para tu boda, queda muy claro que este es el mayor error en la historia de las bodas reales. No entiendo por qué no ves a la verdadera Meghan que todo el mundo ve”, dice parte de la controvertida carta.