Gigi Hadid se disculpa públicamente por ofensiva portada de Vogue Italia

La supermodelo Gigi Hadid ha decidido disculparse con todas las personas que se sintieron ofendidas con su portada para Vogue Italia, donde fue acusada abiertamente por de usar maquillaje para oscurecer su rostro y simular que tiene la piel oscura, algo que en muchas culturas es altamente ofensivo, ya que se toma como un gesto grosero, de burla y altamente racista. Este fue el comunicado de la modelo vía Twitter:

Gigi Hadid and Justin Martin for Vogue Italita. their natural skin tone is whiter than white so tell me why they appear so dark on the cover? whats the point? @vogue_italia pic.twitter.com/wjp3wEABIU

— sometimes (@dovetomyariana) May 2, 2018