Britney Spears entrena con su sexy novio ¿A quien no le encantaría entrenar con él?

La eterna reina del teen pop, Britney Spears y su guapísimo novio, Sam Asghari, siguen mostrando en las redes sociales los grandiosos beneficios de tener un compañero de gimnasio, y si es tu novio mucho mejor. Esta vez la dulce pareja mostró una rutina en la que ambos entrenan en paralelo y donde cada uno de ellos apoya al otro para poder realizar la rutina de forma adecuada. Siempre demostrándose el cariño que se tienen y que en cualquier oportunidad aprovechan para compartir en las redes sociales.

💃🏼💃🏼💃🏼 A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Apr 30, 2018 at 1:32pm PDT

Ella ya tiene 36 años mientras que él tiene 24 años, ambos aprovecharon para subir el clip el jueves 03 de mayo demostrando que no solo están felices sino que además les encanta promover conductas saludables en las redes sociales. Britney tituló el video como "Más fuertes juntos" mencionando a su pareja y sin duda una referencia a su tema del año 2000 "Stronger" extraído de su disco "Oops i did it again"

Stronger together @samasghari 👯‍♀️🍏👯‍♀️ A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on May 3, 2018 at 1:24pm PDT

Britney se prepara para embarcar su gira mundial en la que espera llevar su residencia originalmente ideada para Las Vegas "Piece of me" para diferentes destinos del mundo donde pued visitar a su gran fanaticada. Este año se cumplen precisamente 20 años de su gran debut con el tema "Baby one more time" por lo que se espera celebre por todo lo alto la fecha para finales de año.