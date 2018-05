Nueva teoría en la web asegura que bebé de Kylie Jenner podría ser de su guardaespaldas y no de Travis Scott

Parece que los seguidores de las hermanas Jenner siguen buscando detalles y esta vez parece que han cruzado la línea, pues en los últimos días, diferentes publicaciones sugieren que el guarda espaldas de Kylie Jenner, identificado como Tim Chung, tiene un parecido innegable con Stormi, la hija que Kylie Jenner anunció que tuvo en febrero pasado con el rapero Travis Scott.

Kylie’s baby looks nothing like Travis, baby looking exactly like her bodyguard 🤨😂 #Kylie #Stormi #TravisScott @KylieJenner @trvisXX pic.twitter.com/i00qhhSoKW

Sin duda las redes sociales no perdonan y de inmediato los usuarios empezaron a sacar cuentas y a realizar comparaciones con diferentes series de fotografías que plantean que la bebé no solo se parece al modelo y guardaespaldas sino que además éste era mucho más guapo que Travis para Kylie, tomando en cuenta que también pasan mucho más tiempo juntos.

@KylieJenner , we need answers. You gonna tell me this baby doesn’t look EXACTLY LIKE HER BODYGUARD?! pic.twitter.com/S6a1kt2TqH

Aunque claramente esto es un rumor basado en la percepción del público, llama mucho la atención que una de las personas que planteó la similitud, hizo que la propia Kylie Jenner lo bloqueara de su cuenta personal.

okay so Kylie Jenner just blocked me cuz i asked her why does her baby look like her bodyguard… Like wtf gurl i like u didn’t wanna sound bad, it was a damn joke😂 the good thing she knows i exist aye pic.twitter.com/LN0ceF9s2Q

— laura (@wdymabel) May 2, 2018