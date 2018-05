Video: El polémico baile de Carla Giraldo intentando imitar a Greeicy Rendón

Por aquí siempre sonriéndole a La vida , hablando estupideces y pensando que me muevo como @greeicy1 (pero será en mis sueños ,por que soy un tronco bailando “sexi”) . Fue un placer estar a tu lado @laveronicaorozco gracias por divertirte conmigo y alcahuetearme tantas bobadas ! A mi @reytuk Que siempre hace Magia con sus manos y con ese pensamiento diferente que hace que la vida se transforme👑 ESTAS FOTOS SON POR QUE TENEMOS @15minutosco DE FAMA😂! 🎁🖤 que regalo estar en su Portada #revista15minutos MAGIA , MAGIA , QUE APAREZCA EL MEZCAL. @mezcalamores 📽: @tiquenicolas @sara_sotelo_ @sebas.nk A mi amiga @andreitaramireza tu amor y paciencia GRACIAS POR DEJARNOS SER Makeup: @normajaneid que siempre es impecable te quiero y te admiro mucho @paolacastanor por tu entrevista y risas 🖤🖤 #Mis15 #carlagiraldo #veronicaorozco Styling: @jotamaya demente me divertí mucho contigo y ame tu trabajo y tu ruana Glamorosa Que vivan los asados con ustedes 🍖🍩

