Fernando del Solar también tuvo roces con Atala Sarmiento y aún así decidió entrevistarla

¡Les tengo UNA SOPRESA! Si entran a la página de @theextremecollectionusa obtendrán un 10% de descuento en su compra usando éste código que les tengo de regalo a todas mis seguidoras guapísimas. Al momento del check out ingresen el código: ATALA_EXTREME y tendrán su descuento. Vean el saco que traigo hoy ¿no es DIVINO? Me encanta el color. Aprovechen el descuento en blazers, t-shirts y jerseys ¡No lo duden! Sé lo que les digo 😉

