Fernanda Castillo comparte su viaje a lado de Angelique Boyer

Angie @angeliqueboyer Gracias por este viaje de reconocernos, de compartir a la familia , de mirarnos desde otro lugar que nos hizo aprender y crecer. Gracias por las traducciones y las clases de frances, por los tantos kilometros caminados , el frío/calor , por la oportunidad de ver esos cielos y ese momento transparente frente al lago. Que todos los momentos que hemos pasado nos hagan mas fuertes, mas sabias y mejores, pero que todo sea JUNTAS. J’ai mal a mon pied 😆🤣🤣🤣 Te adoro amiga Gracias @nonophot Claire y Morgan por recibirme y con sus detalles hacerme sentir parte de su familia. Merci beaucoup

