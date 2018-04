Ella es Anggie Bryan, el sexy 'angel negro' de la revista Soho

Esto es un tributo a la mujer, a su ser, a su sexualidad, a su aceptación. Mas allá de un desnudo es la interpretación del alma, de mi alma, puesta en escena. Mas allá de la desnudez es el mensaje que hay detrás, es el sentimiento que tiene cada foto y cada forma para el empoderamiento de la mujer. Es un grito a la libertad, a la pasión y al arte expresado en el cuerpo de la figura femenina. En mi figura. Mas allá del desnudo es la curva de sentimientos por el amor propio. Para vencer el temor, el miedo al rechazo y el pudor falso. Ante todo es una reconciliacion con mi cuerpo, con mi yo, con mis raíces negras que no requieren de la aprobación externa sino de la aceptación interna. Del amor propio. De mi amor. Es un vehículo para que escuchen mi mensaje. El mensaje de empoderamiento que lleva el color de mi piel. Gracias @perazna por tu arte, gracias @elauribe por tus manos mágicas, gracias @revistasoho por dejarme ser yo, gracias @carocastrolive por tu apoyo. Gracias 🙏🏾. #Soycolor #BlackPower #GirlPower ✊🏾

