Actrices de 'Sin tetas sí hay paraíso' confesaron su experiencia grabando escenas de cama

Piel, besos, coqueteos, son muy frecuentes en la serie 'Sin tetas sí hay paraíso', transmitido por el canal Caracol. Aunque son cotidianos para los espectadores, las actrices Johanna Fadul, Estefanía Duque y Joselyn Gallardo le revelaron al programa de 'La Red' qué tan fácil o difícil ha sido grabar estas escenas.

Para Stefanía Duque, las escenas en cama las realizó por primeras vez al lado de Juan Pablo Urrego, en la producción de Telemundo, por lo que aparte de difíciles, le dieron mucho susto al punto que le confesó a su compañero:

"¡Ay no! Es que me da miedo que me vea torpe , que no se vea como se supone que se debe ver", dijo la actriz que interpreta a Mariana, la hija de Catalina 'La grande'.