El tierno mensaje de Andrea Legarreta en el cumpleaños de su hija Mía

13 años… Y lo recuerdo como si hubiera sido ayer… La noche anterior con una panza gigante seguía decorando la que sería tu habitación, cambiaba las cosas de un lado a otro para encontrarles el lugar perfecto para recibirte… Cómo si ese angelito que iba a llegar se diera cuenta de esos detalles Jajajaja… De pronto ups! Decidiste que ya era hora de derretirnos de amor con tu dulce presencia… Ya era el momento de nacer… La fuente se rompió!! 😱 Papá y yo estábamos TAN emocionados!! Llorando de alegría!! Dios estaba listo para entregarnos el regalo más bello que jamás habíamos tenido… Al verte y escucharte por primera vez nos atrapaste y te metiste a nuestro corazón para vivir ahí eternamente… Nunca había besado una piel tan suave y cálida… Nunca nuestras lágrimas tuvieron ese sabor tan dulce…Y a partir de ese instante nuestras vidas cambiaron… Todo es maravilloso a tu lado y agradecemos cada instante contigo… Con tu ternura, bondad, talento, con tu alegría, con tu luz… Dios nos ama… Nos ha dado los tesoros más valiosos… Celebramos tu vida amor!! Goza cada instante!! Ámate! Valórate! Que ningún ser negativo te haga dudar de tu valor!! Es tu vida y estás aquí para VIVIRLA! NUNCA DEJES DE SOÑAR y perseguir tus sueños! Te amoooo!! Te amamooooos!! #Felices13Mía 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 @miarubinlega

