“Me verá un millón de veces más sin maquillaje”: Se defiende Eiza González ante las críticas de los medios

La crítica a Eiza González

Eiza González ha conseguido convertirse en la voz de muchas mujeres que están siendo mancilladas sin darse cuenta siquiera. La prensa no ha dejado a la actriz un minuto en paz y todo han criticado de ella.

La forma en la que se viste, si va maquillada o no por las calles, si tiene un cuerpo perfecto o no. Lo más lamentable es que al no alcanzar con estos estándares imposibles de belleza es condenada duramente por parte de los medios y del público en general.

La respuesta de la joven actriz

¡Eiza González se hartó! Simplemente ya no pudo quedarse callada a los ataques de una prensa machista. Ella habló por todas las mujeres que son criticadas por no usar maquillaje, que son condenadas y tratadas como personas que no se preocupan por su aspecto.

Cada semana existe una nueva nota de que me vieron sin maquillaje… notas misóginas y como siempre banales. Queriendo causar morbo porque una mujer no está ¿¿MAQUILLADA?? Perdón, ¿las mujeres tienes que estar en plano perfección siempre o se pierde la ilusión? Que estupidez de mensajes mandan a la sociedad. De nuevo #LaPrensaAmarillistaDaPenaAjena. Tengo 28 años me verá un millón de veces más sin maquillaje, escribió Eiza en su Twitter.

También mandó otro mensaje en donde criticaba a los medios por vender a las mujeres como un producto.

La prensa tiene que parar con el grado de notas misóginas y mentalidad machista, Siempre minimizando a las mujeres a un nivel básico como si fuéramos un producto, no importa que cosas tan sorprendentes estén o no logrando siempre recae en algo superficial. Luego se sorprende porque sufren de desórdenes alimenticios, inseguridades, depresiones etc, si lo único que se escribe generalmente de las mujeres públicas y no públicas se resume a un nivel 100% superficial y banal. Y luego nosotras somos las culpables de no ser fuertes bajo la crítica diaria y constante mensajes de lo que deberíamos de ser en lugar de enaltecer los esfuerzo y méritos de cada quien a sus niveles. No hay margen de compasión. Falta de humanidad y capaz de decir y hacer LO que sea con tal de vender. Estoy harta de leer cosas minimizando a los demás siempre. Verdaderamente. Deplorable

También aprovechó a compartir los comentarios de algunos de sus seguidores piensan lo mismo de esta problemática. Eiza González aprovechó las redes sociales para crear conciencia del mensaje que de está enviando al realizar este tipo de críticas.

Recientemente la actriz se ha vuelto una importante influencia a las jovencitas por promover la unidad entre las mujeres. Asimismo, ha comenzado a condenar las actitudes de la prensa que se encarga de vender a la mujer como un producto. ¡Bien Eiza!

