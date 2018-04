Linda Palma vuelve a hablar de su proceso de recuperación

Hace un año Linda Palma salió de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol por una crisis de salud. Desde ese momento se levantaron varios rumores de que estaba embarazada, que estaba en coma, que tenía la enfermedad de Stephen Hawking(Esclerosis lateral amiotrófica), e incluso se llegó a decir que estaba muerta.

Sin embargo, la verdad es que la presentadora por más de diez años ha tenido esclerosis múltiple, una enfermedad crónica del sistema nervioso central que hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, lo cual puede producir síntomas como fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, temblor, etc.

A pesar de sus duros síntomas Linda ha logrado sobrellevar esta enfermedad con medicina. Sin embargo, el exceso de estrés y la falta de reposo hicieron que tuviera problemas graves de salud.

“Pasé por muchas cosas. Tuve nistagmo, movimiento involuntario del nervio ocular. Tenía espasmos musculares. Tuve vértigo durante tres semanas y perdí toda la sensibilidad del lado derecho. No podía leer, no podía escribir, no podía hablar, no podía mantenerme en pie ni estar sentada si quiera”, confesó Linda Palma para la revista Semana.