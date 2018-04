Geraldine Bazán aclara si le fue infiel a Gabriel Soto durante su relación

El divorcio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto es inevitable, luego de que el actor descartara en una entrevista que pudiera haber una reconciliación.

En todo momento Geraldine se ha mostrado respetuosa del padre de sus hijas, ha dicho que le guarda mucho cariño pues juntos pasaron momentos inolvidables.

La actriz se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres gracias a su fortaleza y a su madurez para enfrentar lo sucedido. Sin importar los rumores jamás han captado a la estrella de ‘Por amar sin ley’ hablando mal de su ex pareja.

Ambos han mantenido una excelente actitud para beneficio de sus hijas. En todo momento los famosos han comentado que ellas son la prioridad, más allá de sus problemas como pareja.

Ahora Geraldine comentó lo que se siente regresar a la soltería y si en alguna ocasión ella llegó a ser infiel. Dado que muchos comenzaron el rumor que ella por venganza también había engañado a Soto.

Por lo tanto la actriz de 35 años confesó durante una entrevista que le realizó ‘El Burro’ Van Rankin para el programa ‘Hoy’.

Destacó que no es una mujer celosa, pero sí sabe estar atenta a las señales de infidelidad. Muchos creen que con esta declaración Bazán confirmó las infidelidades de su ex pareja.

“Ahora que estoy separada, claro que se ha acercado gente, pues como para una amistad. Pero sí he dejado claro, no por otra cosas sino por mí, que no voy a salir con nadie hasta que no esté divorciada. Lo podría hacer, pero la verdad es que ahorita no me interesa, siempre he dicho, que todos los ciclos tienen un proceso y todos los procesos igual y no tengo prisa”, comentó Geraldine Bazán.