Claudia Bahamón fue objeto de fraude por un "amigo", conozca la historia

Un negocio que no me han pagado. 🤬 🆘 Oigan esto y quiero que porfa me den su opinión. Bien dicen que uno NO debe hacer negocios con amigos porque si algo sale mal pues queda un mal sabor. Pero para ser sincera he hecho muchos negocios con amigos y nadie, nunca, en tantos años me había quedado mal hasta hace casi tres años. Un colega, a quien considero con todo y esto un “gran amigo” me llamó y propuso un negocio de un lindo trabajo. El proyecto era para mi adorada tierra HUILA el cual se realizaría con una productora de grandes amigos. A este punto todo fantástico. Fue tan “de amigos” que acordamos “si sacan al aire el comercial me pagas, sino no, no me pagas” (esto nunca nunca se hace, una vez tú trabajas lo saquen al aire o no TE PAGAN.) EVIDENTEMENTE “SALIÓ AL AIRE” Y en ese momento pasé mi cuenta de cobro que él recibió y aceptó. Me dijo “te pago apenas me entre la plata”. El pago a èl se lo hicieron súper rápido. Han pasado casi tres años después de ese 25 de octubre de 2015. Este pasado diciembre y después de más de dos años de preguntar por el pago, él mismo me dijo “a más tardar el 15 de diciembre (2017) tienes la plata en tu banco”. A el sol de hoy, no solo NO me ha pagado sino que no me contesta mis mensajes, no me pone la cara (como para decir “oiga que vergüenza”, habló con mi abogado y pareciera que no le importó y como yo soy solo corazón no he ido a instancias legales. Pues tengo la esperanza… Ojo! Es plata trabajada. Sé por mis medios y mis amigos que le pagaron al poco tiempo de realizarse la producción, no me estoy ahogando sin ese pago pero considero correcto, justo y legal que responda. Me molesta que las personas sean tan descarados y cara dura. Por último y un dato de fina coqueteria: me cuentan mis amigos de @diptongomediagroup (la productora) que a ellos también les debe la misma cantidad considerable de dinero que a mí y que el personaje actúa exactamente igual que conmigo. Que Horror!!!! De lo ultimo que me enteré es de que está buscando la manera de declararse en banca rota. What!!!??Eso se hace?? Es normal? Se que a varios les puede haber pasado algo por este estilo. Que mala onda! Me gustaría leer sus opiniones. Gracias

A post shared by Claudia Bahamon (@claudiabahamon) on Apr 13, 2018 at 4:54pm PDT