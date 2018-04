El video con el que Atala Sarmiento confirma que aparecerá en "Hoy"

Gracias a mis queridos amigos de la Revista “¡Hola!” por ser tan profesionales y respetuosos. Aprecio SIEMPRE su objetividad y claridad para publicar las cosas importantes de nuestras vidas y carreras. Gracias @itziar100681 preciosa por una entrevista tan prudente y cariñosa. Gracias al equipo en España: Mamen y Mónica. Gracias Maru Ruiz de Icaza. Al fotógrafo DIVINO Alfonso Zapata @photoponcho, a mi adorado @stylist_marcocorral y a mis amadas @marce_maquillaje y @luci_makup ¡¡por dejarme bonita para estos fotones!! Gracias a mi @davidrodenas que sale guapísimo en las fotos 😍 jajaja y a TODOS USTEDES por acompañarme y leerme 😘 #love ¡Vayan por la revista y lean la historia completa! 😉 #quevivalavida #teamAtala

