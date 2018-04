Top: Cinco modelos colombianas que cambiaron su profesión

Sabias palabras de mi sobrino @mossaicco DESCALZO, SUCIO Y FELIZ. Mis pies me trajeron a escribir lo que hoy lees… por ellos han pasado muchos zapatos; unos que pretendían, otros que buscaban estar cómodos, otros rotos, otros sucios, otros limpios y limpios que se dejaban ensuciar. Muchos zapatos han pasado pero mas allá del empaque son mis pies los que me han traído aquí; y los zapatos los que me han hecho olvidar que son mis pies los que me han traído aquí. Todo se trata de atención. La atención presente en el caminar por la vida es el estado que determinará nuestro futuro y el que determinó nuestro pasado. Y la atención es fácil de distraer cuando no está puesta en el pie desnudo, sino en el color, la forma, la suela, o los cordones del zapato. Mi zapato o el zapato del otro. El del otro, en muchas caminatas, ha sido nuestro foco, y al enfocar ahí, sin ver nuestro propio caminar, ahí es que nos caemos por idiotas. Me pregunto dónde está el valor de caminar, y me respondo que el valor está en caminar descalzo. Los zapatos pueden ser, en muchas caminatas, iguales. Los pies jamás serán iguales, son únicos, son tuyos, son tu esencia. Camina con tu esencia y no caerás para mal, no caerás por idiota, sino por sincero. Porque caer no es lo frustrante, lo frustrante es caer por tener tu atención puesta en lo superficial… caer con el pie desnudo es alegría, gozo, libertad; porque no lo estabas empaquetando en una apariencia que te humille al caer –por farsante- sino que ya andabas sin mascaras, sin zapatos, sin escrúpulos… ya estabas sucio y feliz. Eternamente feliz de volver a ensuciarte, pues mas allá de todo, no tienes nada limpio que ensuciar. Asi es mi @mossaicco del alma 🙏🏼

