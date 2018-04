Cinco cosas que no sabías de la nueva 'villana' en 'Sin senos sí hay paraíso'

Hace algunos meses se conoció que Majida Issa no seguiría en la producción de 'Sin senos sí hay paraíso' debido a unos proyectos personales, es por este motivo que el papel de villana dentro de la novela quedó libre.

Algunas de las seleccionadas para que hicieran parte de esta producción fueron María Fernada Yepes, Kimberly Reyes y Juliana Reyes, para quedarse con el papel. Sin embargo, en el pasado fin de semana el programa de 'La Red', del canal Caracol Televisión, confirmó que Kimberly era quien se había llevado el papel.

No obstante, tal como aclararon los presentadores, Kimberly no entrará a la historia para reemplazar a la 'Diabla'. Su papel, según explicaron, consistirá en ser una villana similar al que interpretaba Majida, pero no una sucesora o reemplazo. Además, se rumora que su personaje será aún más despiadado que el de 'La Diabla' original.

Si bien sabemos que su trabajo en la televisión comenzó en 2010 como presentadora del programa 'Sweet, el dulce sabor del chisme', su trabajo actoral dio inicio hasta el 2011 cuando interpretó a Luz Mary en la novela 'El Joe, la leyenda'. Desde ese momento ha aparecido en grandes producciones como '¿Dónde carajos está Umaña?', 'Diomedes, el Cacique de La Junta', 'La Tusa', 'La ley del corazón', entre otras enamorando con su belleza y talento.

Sin embargo, hay muchas cosas que no sabemos de la barranquillera, aquí revelamos cinco de ellas.

Primera:

Practicó voleibol durante 12 años , lo que la ayudó a ser disciplinada y tener hábitos saludables. Aunque actualmente no se le vea practicando este deporte, una de sus grandes pasiones es el baile, en su instagram no duda en compartir con sus más de un millón de seguidores algunos de sus pasos.

Segunda:

En una entrevista con la Revista Alo confesó que a los 18 años tuvo una banda llamada Skylola, una banda de rock en Barranquilla.

Tercero:

A pesar de que hoy es una de las mujeres de la farándula colombiana más conocida por su espontaneidad, fue muy tímida y callada hasta los 14 años.

Cuarto:

En el 2009 participó en Miss Mundo Colombia y ocupó el puesto de virreina, también representó al país en Miss Globe International en Albania. En ese mismo año la llamaron para el casting de Sweet, lo hizo en vivo y en directo y se ganó el trabajo de presentadora.

Quinto:

La parte del cuerpo que más cuida son sus pestañas, aunque es una de las partes más pequeñas del cuerpo, la artista se esmera para tener el cuidado apropiado.

Pluss

Esta sería la primera vez que actuaría un papel de villana dentro de una novela. Las expectativas están en el aire, sin embargo confiamos en que el talento que la ha caracterizado en los últimos años se refleje en este nuevo desafío.

