Lina Tejeiro reveló su nombre completo y dejó soprendidos a sus seguidores

Yo ya voté 🙋🏻‍♀️ 🇨🇴 y tú? Recuerden que La Registraduría Nacional del Estado Civil ha dicho que para participar en las consultas interpartidistas los colombianos deberán solicitar al jurado de votación la tarjeta electoral de su preferencia. #YoYaVoté

