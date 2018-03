La razón por la que Laura Acuña no tiene fotos en redes sociales con su esposo

Laura Acuña es una de las presentadoras de Muy Buenos Días, el programa matutino del canal RCN. Últimamente ha causado sensación entre sus miles de seguidores en las redes sociales con la llegada de su hija Helena y al anuncio de su nuevo embarazo. Sin embargo, muchos se han preguntado por qué la santandereana no publica fotos con su esposo, el empresario Rodrigo Kling, con quien lleva más de ocho años de casada.

La confesión…

Desde su primer matrimonio con Camilo Montoya, la presentadora confesó que por falta de experiencia dejó que la relación se filtrara mucho porque no tenía idea de medios de comunicación.

“Dejé que se metieran, y cuando pasó todo lo de mi separación entendí que uno no debe mezclar lo uno con lo otro, porque una cosa es la vida privada y otra cosa es lo que uno hace en la vida, que es trabajar en televisión. Después tuve una relación con otra persona muy famosa (José Gaviria) y los dos estábamos en el medio, todo el mundo sabía a dónde íbamos o si no íbamos”, expresó para una de las ediciones especiales de la revista Elenco.

Por esta razón la presentadora optó con su última relación con Rodrigo Kling que no hay que mezclar las cosas “Primero, no hay razón para que él esté en los medios, porque Rodrigo no se dedica a esto, y segundo, porque lo decidí así”, dijo para el periódico ‘El Tiempo’.

Muy pocos saben que Rodrigo es un exitoso joyero y empresario colombiano, según se conoce la pareja vive en una casa en La Calera y se encuentran mejor que nunca con la noticia del segundo bebé.

También se sabe que Rodrigo, junto a su familia, es propietario de la exclusiva joyería Bauer, que tiene sedes a nivel nacional.

