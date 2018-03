Sebastián ‘Tatán’ Mejía es uno de los motocrosistas en freestyle más reconocidos en el continente gracias a su amplia trayectoria, dos títulos consecutivos como campeón suramericano en Ecuador y Subcampeón latinoamericano en Chile se suman en sus triunfos. Esta es la razón por la cual Tatán Mejía dejaría el motocross.

Actualmente ha logrado acaparar la atención de los medios de comunicación y en redes sociales gracias a su canal de Youtube ‘Maleja, Tatán y Lupe’, en donde comparte su divertida vida familiar, junto a la presentadora Maleja Restrepo y sus hijas Lupe y Macarena.

Entre su profesión como motociclista y sus diferentes bromas que hace junto a su esposa, Tatán ha logrado ser uno de los hombres más relevantes en redes sociales, solamente en Instagram cuenta con más de 880 seguidores.

Sin embargo, tendría que despedirse de una de sus más grande pasiones aparte de su familia. Luego de la pérdida de su billetera, el paisa tendría que abandonar el motocross, ya que no tendría los requerimientos para ejercerlo.

“Venga, acabo de dejar el pase en un taxi; me acabo de bajar de un taxi y se me perdió la billetera… dejé la billetera en el taxi. No sé si usted es taxista, de pronto se encuentra mi billetera y me acaba de llevar hace 10 minuticos”, dijo Tatán pasadas las 8 de la mañana.

¿Después de perder su billetera y su pase a qué se dedicará?

Lo bueno es que en los últimos años hemos visto los diferentes roles de este paisa y, sin duda ser futbolista, modelo e incluso actor.

