El polémico mensaje de Sebastián Yatra sobre las votaciones

El cantante Sebastián Yatra quien debutó como entrenador y jurado del reality de Caracol La Voz Kids, compartió por medio de su red social Instagram un mensaje sobre las votaciones que generó polémica entre sus seguidores.

Yatra escribió un mensaje pidiendo a todos que salgan a votar para evitar que Colombia sufra la situación de Venezuela.

Este fue su mensaje:

"COLOMBIA. No dejemos que nos pase lo mismo que a nuestros hermanos de Venezuela. Vamos todos a votar por un congreso comprometido con la legalidad y el emprendimiento 🇨🇴🇨🇴🇨🇴📇📇❤️🙏🏻"

Como era de esperarse, algunos salieron en contra de Yatra con comentarios como: "jajaja que patético tu discursito barato @sebastianyatra ni el guión te lo pudiste aprender bien" , "el eslogan de algunos políticos allá es nombrar a VENEZUELA y tu como buen dominado de mente lo q haces es repetir", "Y tú que me encantabas. 😕Te has tragado entero el discurso y pensar que muchos más de nuestra edad lo han hecho".

Sin embargo no todo en sus comentarios fue negativo, algunos apoyaron su decisión:

"Al buen entendedor pocas palabras, obviamente que @sebastianyatra al decir que no nos volvamos como Venezuela, se está refiriendo a la lamentable crisis que están viviendo nuestros hermanos Venezolanos y no en sí al hermoso país de Venezuela, ya que el gobierno corrupto de Nicolás Maduro, tiene a su país desangrándose y a sus niños muriendo de hambre, esto no es justo para nadie y no queremos esa situación para Venezuela ni mucho menos para nuestro Amado País Colombia…Un saludo desde Tampa – Florida", "Es lindo qe pienses así!!!" .

A pesar de las reacciones, Yatra compartió hace pocas horas que ya había votado y lanzó un nuevo mensaje sobre el tema:

"Yo ya voté! Y tú? 🇨🇴❤️🙏🏻 Busquemos un congreso comprometido con la legalidad, el emprendimiento y la equidad 🇨🇴🇨🇴🇨🇴"