El poderoso mensaje que Inés Gómez Mont le dedicó a todas las mujeres este 8 de marzo

Inés Gómez Mont un ejemplo para todas las mujeres

Inés Gómez Mont ha demostrado ser una mexicana de carácter fuerte, alguien que no se rinde, que vence cualquier obstáculo que se pone en su camino.

Tiene cinco hijos naturales, pero ella siempre dice que son 6 dado que cuenta a Mayito, el hijo de su esposo. Ahora está esperando otra bebé, y la enorme familia que tantas sonrisas le saca a los seguidores no pueden estar más felices.

Ella salió de una relación un tanto tortuosa, su ex pareja es alguien que no se hace responsable de los cuatro niños que tiene. Inés no tiene miedo de evidenciarlo, de mostrar que para ella la espiritualidad, sus hijos y las causas en donde predomina la justicia son lo más importante que hay.

Ha apoyado a niñas con capacidades distintas, a sacado adelante a sus hijas, ha protestado ante la injusticia del machismo que hoy en día se vive y el acoso que sus amigas han sufrido. Es un ejemplo a seguir, es una excelente madre, no descuida su trabajo, pero también no se olvida que sobretodo es una mujer y un ser humano que necesita dedicarse tiempo.

El empoderador mensaje

En su mensaje aprovechó a reconocer el esfuerzo de millones de mujeres y a aquellas que más la han marcado. Sus hijas, sus amigas, las personas con las que trabaja, las niñas que tanto ha ayudado, pero que tanto le han enseñado. ¡Gracias por ser un ejemplo Inés! También por ser madre, esposa, pero por haber perdido tu esencia de mujer.

A mis mujeres felicidades en su día!!!

Soy una fiel admiradora de mi género, nada me hace sentir más orgullosa que ser MUJER.

Me considero una impulsora y promotora de mi género, ya que lo respeto sobre todas las cosas.

Tengo un gran compromiso con las mujeres de este país para lograr juntas mejores oportunidades y una mejor calidad de vida para todas nosotras y para nuestros hijos.

Gracias a mi mamá por darme la vida y forjarme a ser una persona de bien, a Inesita y a María mis dos grandes amores, por motivarme a salir adelante ante cualquier adversidad, me siento muy orgullosa de ser mamá de dos mujercitas las cuales educare para hacerlas mujeres excepcionales, felices y de bien.

A mi hermana por ser mi mejor aliada en la vida, a mis amigas por compartir aventuras juntas todos los días, por convertirse también en grandes hermanas de vida y a todas ustedes MUJERES por enseñarme, guiarme, y acompáñeme en este camino, sobre todo por todo el cariño que me dan todos los días.

Juntas somos únicas e invencibles!!!!!

Arriba las MUJERES!!!! Feliz día internacional de la mujer!!!!

