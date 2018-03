Esta es la verdad detrás de lo que le pasó a la 'Gorda Fabiola'

Son tres manos, con @lagordafabiola63 y nuestro hijo @npolania09 juntos… aferradas a la vida, si permanecimos así, no nos abandonarás y seguirá tu excelente recuperación mi Gordis…. Te amamos. #FuerzaGordita

A post shared by Nelson Polanía Polilla (@polilla_feliz) on Mar 4, 2018 at 9:20am PST