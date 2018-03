Bárbara Mori causa sensación por sensual escote en redes sociales

Bárbara Mori siempre ha sido un ícono cuando se habla de belleza. Con sus interpretaciones en telenovelas mexicanas dejó claro que no solamente destaca por su físico, también sus habilidades en la actuación que la llevaron lejos y la mantuvieron en la cumbre del éxito por muchos años.

Nunca olvidaremos su papel de “Rubí” que nos hizo amarla y odiarla al mismo tiempo. Aunque no nació en México, la actriz se nacionalizó desde años y ha demostrado ser una ciudadana ejemplar.

Parece que el tiempo se detuvo cuando hablamos de los años que tiene Bárbara Mori. A sus 40 años luce hermosa, joven, y con una lozanía que muchas jovencitas envidiarían. La actriz jamás se ha puesto botox ni se ha hecho ningún arreglo en la cara. Por lo tanto su belleza es totalmente natural ¡aunque no lo creas!

Hace tiempo ella lo confesó en una entrevista:

“Nunca en mi vida me he puesto bótox. ¡Me da pavor tocarme la cara! Me operé el busto hace unos años. En la cara tengo arrugas, ojeritas y todo, pero me da miedo hacerme algo en la cara. He escuchado historias de actrices que se operaron, que les quedó mal y a mí me da pavor”, comentó Barbara Mori a TVyNovelas.