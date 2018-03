El mensaje de James Rodríguez por el día de la mujer que dejó pensando a sus seguidores

El Día Internacional de la Mujer, antes llamado Día de la Mujer Trabajadora, siempre da de qué hablar, en esta oportunidad el futbolista colombiano James Rodríguez escribió un mensaje felicitando a las mujeres que lo rodean en su vida.

En su cuenta de la red social Instagram James compartió el siguiente mensaje:

"Siempre he sido un admirador de la mujer. De su fuerza y su valor. La vida me dió una abuela, una madre, hermanas y esta hermosa princesa. #Felizdiadelamujer mi respeto para todas."

Al no mencionar a su ex esposa Daniela Ospina, algunos de sus seguidores le reclamaron el hecho "No dejes por fuera a tu exesposa @daniela_ospina5 ella también es mujer,tienes mucho q agradecerle a ella, que más que es la madre de tu princesa, la q la cuida y la que estuvo contigo en muchos momentos x tu vida, el agradeciento es una virtud", "Y también a la madre de tu princesa viejo, así ya no sean pareja", "Y @daniela_ospina5 para cuando? Sin ella no tendrías a tu HIJA!! Que por agradecerle no se te quita nada", fueron algunos de los comentarios.



A pesar de esto hay quienes lo apoyaron y mencionaron que el hecho de no estar con ella no lo obliga a mencionarla en la felicitación "veo mucha gente sufriendo porque no agradeció a Daniela !! Pues si no le nació en el momento hacerlo es problema de él y tendrá sus razones para no hacerlo".

Cabe mencionar que a finales del año pasado el portal Entretengo dejó pensando a muchos, luego de asegurar que una fuente les había dicho que James y Daniela siguen juntos. "Todo parece indicar que la noticia que dio la vuelta sobre el divorcio de James y Daniela es una farsa, pues Entretengo pudo conocer EN EXCLUSIVA que la pareja, pese a estar separados por sus trabajos, continúan siendo esposos y que todo se trató de una estrategia publicitaria".

De acuerdo con Entretengo, la fuente les contó lo siguiente: “Sabían que iban a estar separados mucho tiempo y tenían que quitar la presión de los medios sobre su relación. Pensaron que el distanciamiento y chismes de los medios podrían de verdad deteriorar su relación, así que decidieron simular un divorcio y aprovechar el cubrimiento mediático para que ella –Daniela– promocionara su nueva línea de ropa. Ellos nunca han terminado, siempre han estado juntos y siempre lo van a estar”.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Vea en video: