El increíble regalo que recibió Aracely Arámbula en su cumpleaños 43

Disfrutando de un gran día 🎂🎁🎉💝con mi gente querida es hermoso recibir tanto Amor ❤️ #mami & Verito PrettyRz 🌺💐🌷🌸🌈 #Family & #Friends #celebration #bday

A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Mar 7, 2018 at 8:14am PST