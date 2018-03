Burbu comparte un empoderador mensaje con motivo del Día de la Mujer

Porq eres maravillosa y ÚNICA y la fuerza para salir adelante habita en ti. Nunca olvides lo grandiosa q eres MUJER. #TeQuieroPODEROSA aunque tus uñas estèn recièn pintadas 💅🏼😁

