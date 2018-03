Los momentos más vergonzoso de Andrea Legarreta en “Hoy”

El programa de “Hoy”

Se lanzó en la mañana de agosto de 1998 bajo la tutela de Televisa. Empezó como una revista con información de espectáculos, salud, hogar y etc. Estaba dirigido, sobre todo, a las amas de casa. Aunque después el contenido empezó a diversificarse.

Andrea Legarreta llegó junto al programa, y siempre ha sido la cara en sus buenos o manos momentos. Ya son 20 años los que cumplió ella y el programa. Por eso hoy lo vamos a conmemorar con los momentos más divertidos en donde la conductora Legarreta ha dado de qué hablar.

Su primer cumpleaños en “Hoy”

Fue en el año de 1998 cuando el reparto de ese entonces celebró el cumpleaños de Andrea en vivo. Ella no pudo contener las lágrimas y lloró durante varios minutos al aire.

El comentario de Alfredo Adame

El actor Alfredo Adame fue parte del elenco inicial. Fue apenas cuando el programa tenía un año al aire cuando en una representación le dijo de manera accidental y un tanto de broma “Quítate perra”. Se incomodó tanto que no le volvió a hablar ni bromear con él en el programa.

Andrea insulta a Latin Lover

Andrea ya tenía mucha experiencia y confianza. Llevaba varios años en el programa cuando invitaron a Víctor Manuel Reséndiz, mejor conocido como el Luchador Latin Lover. La conductora comentó que él tenía “trasero de payasito de crucero”. Esto molestó al famoso y hasta envió una carta de reclamo en contra del programa y de Andrea.

La devaluación del peso

Cómo olvidar cuando Andrea Legarreta se convirtió en economista al decir que no importaba que el dólar subiera, era algo que no afectaba a los mexicanos.Los memes y las burlas después de ese comentario no se hicieron esperar. Ella intentó defenderse, pero al final le vio la gracia al asunto y hasta compartía los mejores las imágenes creadas por los usuarios de internet.

¿Cuál es tu momento favorito?

