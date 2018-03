Rita Moreno la actriz que rompió las barreras para los latinos

Rita Moreno fue tendencia este domingo durante la 90va ceremonia de los #PremiosOscar _ La actriz de 86 años sorprendió en la alfombra roja al aparecer con el mismo vestido que usó en 1962 -cuando tenía 30 años- para ir a los Oscar nominada como #MejorActrizdeReparto por la película 'West Side Story', premio que ganó. _ Este año @theritamoreno fue invitada a presentar un galardón. Por eso, y por los 90 años del evento, decidió sacar la icónica prenda de su armario. . . ¿Qué tal se ve la actriz? . . #NoticieroWeb #RitaMoreno #Oscars90 #Fashion #Look #Moda #Viral #TheOscars #Venezuela

A post shared by Noticiero Web (@noticieroweb) on Mar 5, 2018 at 11:05am PST