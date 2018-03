¿Quién es la mujer que acompañó a Guillermo del Toro en los Oscar?

Durante la celebración numero 90 de los premios Oscar, el mexicano Guillermo Del Toro recibió el premio a Mejor Director, sin embargo no pudo celebrar esta ocasión con su esposa Lorenza Newton, quien también es madre de sus dos hijas, ya que ella no asistió a la entrega de premios, en su lugar Del Toro fue acompañado de Kim Morgan.

A post shared by Kim Morgan (@sunsetgun) on Mar 5, 2018 at 12:40am PST

Morgan es una escritora que ha colaborado con The New BeverlySight and Sound, The Criterion Collection, Playboy, The Los Angeles Review of Book, entre otros. Sin embargo su relación con el galardonado mexicano puede deberse a que también ha trabajado como escritora en cintas como “Seances" y “El cuarto prohibido” y será coescritora de la adaptación de “Nightmare Alley" la cual será dirigida por Guillermo.

A post shared by Kim Morgan (@sunsetgun) on Jan 28, 2018 at 4:22am PST

Durante su discurso de aceptación, Del Toro aprovechó para agradecer a Kim, así como a sus padres y a sus hijas, además de recalcar su simpatía por los inmigrantes y por la diversidad en la industria cinematográfica.

Te recomendamos en video: