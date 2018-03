Chris Hemsworth se sincera respecto a lo que es tener a Miley Cyrus como parte de la familia

Miley Cyrus y Liam Hemsworth han tenido muchos altibajos en su romance. Han cortado, regresado, se han odiado, y al final se han vuelto a amar. Eso sí, jamás han sido indiferente entre ellos.

En una entrevista durante el Sway in the Morning de Sirius XM Studios, Chris Hemsworth habló sobre la dinámica que la cantante de “Malibu” aporta al clan Hemsworth.

Chris Hemsworth ha tenido mucho tiempo para conocer a su futura cuñada. Miley llegó a la familia desde el 2009, cuando conoció a Liam en el set de grabación. Mientras cancelaban su primer compromiso, la pareja se reconcilió en 2015 y su compromiso se reanudó.

What's it like to have @MileyCyrus as a future in-law!? @chrishemsworth says his brother @LiamHemsworth's fiancée doesn't perform for the family, but she's "just a lot of fun"! pic.twitter.com/lX1bkUaKsg

