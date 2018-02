"Ella sabía que yo era gay, pero estábamos juntos”: Ricky Martin habla sobre su vida en el closet

En una entrevista para Vulture el cantante y actor Ricky Martin habló de su papel en la serie “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” en la use interpreta al amante del diseñador. Martin recordó el clima de ignorancia que existía en los años 90, mismo que lo obligó a esconder su sexualidad por muchos años.

Respecto al tono homofóbico que usan durante la escena del interrogatorio al que someten a su personaje después del crimen, el intérprete comentó:

Además confesó que se sintió identificado con la escena en la que Gianni habla abiertamente se su sexualidad ya que le recordó a su propia experiencia con parejas anteriores.

También recordó que fue durante esta época que mantuvo una relación con una mujer que sabía que él era gay.

Confesó que también se identificaba con el personaje de Gianni Versace ya que al dedicarse al espectáculo Ricky temía que al salir del closet su carrera terminara. Sin embargo encontró la fuerza en figuras de la comunidad LGBTTTIQ como Harvey Milk y sintió la responsabilidad de mostrarse como es en realidad para contribuir a normalizar a las familias que pertenecen a esta comunidad.

“Las personas que amo, las personas que estaban muy cerca de mí, me dijeron: 'Tú sales y este será el final de tu carrera'. Sabes, 'Las chicas no comprarán tus álbumes, no comprarán tu camisetas, no comprarán tus entradas para el concierto', y eso me impidió salir por muchos años. Porque trabajas tan duro para llegar a un lugar en el negocio del entretenimiento y luego te dicen que si hablas de tu naturaleza todo se derrumbará". Entonces dices: 'Está bien, no. De acuerdo, simplemente no hablemos de eso entonces'. Pero luego está este vacío; no importa lo que creaste viviendo con este vacío, no es como quiero vivir. Y un día encuentras la fuerza, no sabes de dónde, y lo haces por ti mismo, lo haces por tus hijos, y luego con las redes sociales te das cuenta del poder y lo importante que es para nosotros la Comunidad LGBTQ para normalizar familias como la mía, y entonces no sería un problema. Quiero decir, Harvey Milk lo dijo hace muchos años, "Chicos, deben salir, porque entonces es normal".