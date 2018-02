El tierno mensaje que Eugenio Derbez le dedicó a su hija Aislinn

Hija hermosa… Cuando naciste, no sabía si iba a ser buen papá, tal vez aún no lo sé… lo que sí sé es que me has dado las más grandes lecciones de vida. Verte crecer y convertirte en una gran mujer me llena de orgullo. Eso me hace sentir que no lo hice tan mal… Ahora llega Kailani a llenarte el corazón como tú me lo llenaste a mí, a enseñarte que no hay amor más grande que el que se tiene por un hij@. Bienvenidas las dos a esta, LA MEJOR ETAPA DE TU VIDA. Y aunque ya seas mamá, siempre serás mi pequeña y siempre estaré ahí, tomado de tu mano. ¡Te amo profundamente! —- My beautiful daughter, @aislinnderbez When you were born I wasn’t sure if I was going to be a good father, maybe I’m still not sure. What I am certain of is that you have taught me many important life lessons. Watching you grow into the great woman that you are today fills me with so much pride and joy that I think maybe I did ok as a father. Now comes #Kailani to fill your heart with joy like you have filled mine and to show you that there is no greater love than the love for your child. I would like to welcome you both to this new and wonderful time in your lives. You may be a mother now but… you will always be my little girl and I will always be there to hold your hand. I love you deeply! #Kailani #AislinnDerbez

