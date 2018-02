Ewan McGregor rompe con su matrimonio de 22 años por una actriz; ahora ella es quien lo abandona

Ewan McGregor abandonó a su esposa después de un matrimonio de 22 años. Pero el tiempo imparte la justicia por sí solo, y ahora fue a él a quien le rompieron el corazón.

La co-estrella, de la serie Fargo, Mary Elizabeth Winstead decidió cortar su noviazgo con el actor británico, según Dail Mail. Todo porque estaba harta de ser considerada la ‘amante’ y la ‘rompe hogares’, como el público no se cansó de llamarla.

Todo sucedió muy rápido, apenas hace unos meses McGregor decidió romper su matrimonio después de ser descubierto besando a Mary Elizabeth. Él estaba dispuesto a iniciar un romance serio con la actriz, ya había presentado a su familia y le había dedicado un agradecimiento en una premiación.

