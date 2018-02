Meghan Markle inspira su estilo en la Princesa Diana

16 October 1985 Diana, Princess of Wales, is pictured during a visit to the charity Remploy in Coventry, England. #DianaPrincessofWales #Diana #DianaSpencer #LadyDi #LadyDiana #LadyDianaSpencer #PrincessDi #PrincessDiana #PeoplesPrincess #PrincessofWales #PrincessDianaofWales #HRHThePrincessofWales #HRHPrincessDiana #HerRoyalHighnessPrincessDiana #HerRoyalHighnessThePrincessofWales #QueenofHearts #QueenofOurHearts #RoseofEngland

A post shared by Diana, Princess of Wales (@_diana.princess.of.wales_) on Oct 17, 2017 at 9:40pm PDT